Tour di Zelensky in Europa: oggi a Londra con Sunak e Carlo III, in serata da Macron a Parigi

Berlino anticipa Leopard 2 fine marzo

I carri armati Leopard 2 dalla Germania saranno pronti per l'Ucraina alla fine di marzo, secondo un tweet dell'esercito tedesco che tuttavia non specifica la quantità disponibile (in precedenza si era parlato di 14). Il tutto dopo che ieri il ministro della Difesa giunto da Berlino Boris Pistorius ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo omologo Oleksii Reznikov, che per ora resta al suo posto, nonostante le voci di dimissioni circolate. A fine gennaio Berlino affermava che Kiev riceverà i carri armati Leopard 2 entro l'inizio di aprile. Ora scrive: "prossimi passi concreti per il nostro supporto all'Ucraina" con la disponibilità "a fine marzo del #Kampfpanzer Leopard 2 A6 dalla Germania", modello già in dispiegamento in Afghanistan e indicato dal suo produttore "per missioni impegnative".Leopard 2 è una dotazione diversa dai Leopard 1 dei quali il consiglio di sicurezza del governo tedesco ha approvato la consegna di 178 unità all'Ucraina. E per i quali Danimarca, Germania e Paesi Bassi uniranno i fondi per ripristinarne almeno 100 in disuso. Il modello A6 non è l'A4 di cui si è parlato per altri contributi sui quali regna una certa vaghezza. Quello che si sa è che la Polonia ha promesso di consegnare 14 Leopard 2 A4, il Canada 4 Leopard 2, mentre Finlandia, Svezia e Norvegia, che hanno tutti Leopard 2, hanno soltanto indicato di voler contribuire allo sforzo, così come Spagna e Portogallo.