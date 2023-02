Un anno di guerra in Ucraina

Pechino: Russia e Ucraina tornino a dialogare. No a sanzioni unilaterali e sì all'indissolubilità territoriale

La Cina ha finalmente rilasciato il suo documento (nella forma di 'opinion paper') per una soluzione politica alla crisi ucraina. Il testo, ampiamente annunciato, sottolinea che il dialogo "è l'unico modo per risolvere" la questione e le parti "dovrebbero promuovere gradualmente l'allentamento della situazione e raggiungere infine un cessate il fuoco globale". Pechino, si legge nel documento diffuso dal ministero degli esteri, si oppone "a qualsiasi sanzione unilaterale non autorizzata dalle Nazioni Unite" e ribadisce il proprio sostegno alla indissolubilità territoriale dell'Ucraina. Poi il no "allo sviluppo e all'uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi paese e in qualsiasi circostanza" e anche l'invito "ad astenersi all'attaccare civili e strutture civili".