Zelensky chiede i caccia: "A Bakhmut va male". Janet Yellen a Kiev: in arrivo 8 miliardi Usa

Meloni: senza le armi a Kiev la guerra riguarderebbe anche gli italiani

"È un'illusione pensare che, se noi non sostenessimo gli ucraini, avremmo la pace. Non avremmo la pace ma un'invasione. E quell'invasione porterebbe la guerra più vicina a casa nostra. Questo è lo scenario". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla prima puntata di "Cinque minuti" di Bruno Vespa. "Sento anche dire che non abbiamo i soldi per gli italiani e spendiamo invece i soldi in armi, anche questa è una bufala - ha detto ancora la premier - noi non spendiamo soldi per comprare armi che mandiamo agli ucraini, noi abbiamo già delle armi che riteniamo oggi fortunatamente di non dover utilizzare. Quindi non c'è niente che stiamo togliendo agli italiani per allontanare una guerra che potrebbe riguardare anche gli italiani".