A Kiev i primi tank europei. Mosca: "Abbiamo armi per distruggere ogni nemico, Usa inclusi"

Ucraina e altri conflitti, il rapporto di Amnesty International denuncia i doppi standard dell'Occidente

“L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha dato luogo a numerosi crimini di guerra, ha generato una crisi energetica globale e ha favorito un'ulteriore frattura di un sistema multilaterale già indebolito. Ha anche messo in evidenza l'ipocrisia degli Stati occidentali, che hanno reagito con forza all'aggressione russa ma hanno condonato, o ne sono stati complici, gravi violazioni dei diritti umani altrove”.

Il “Rapporto 2022-2023. La situazione dei diritti umani nel mondo”, presentato da Amnesty International (pubblicato in Italia da Infinito Edizioni) rivela come i doppi standard e le risposte inadeguate alle violazioni dei diritti umani nel mondo abbiano “alimentato impunità e instabilità”, come nel caso “dell'assordante silenzio” sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita, della mancanza d'azione rispetto a quella dell'Egitto e del “rifiuto di contrastare il sistema di apartheid israeliano nei confronti dei palestinesi”. Il Rapporto segnala anche l'uso di “pesanti tattiche da parte della Cina per impedire l'azione internazionale sui crimini contro l'umanità che ha commesso”, così come “il fallimento delle istituzioni regionali e internazionali, favorito dagli interessi egoisti degli stati membri, di fronte alle migliaia di uccisioni in Etiopia, Myanmar e Yemen”.

“L'invasione russa dell'Ucraina è un esempio agghiacciante di cosa può accadere quando gli Stati ritengono di poter aggirare le norme internazionali e violare i diritti umani senza conseguenze”, ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International.

“Se la guerra di aggressione russa ha dimostrato qualcosa per il futuro del mondo, è l'importanza di un ordine internazionale basato su regole efficaci e applicate in modo coerente”, ha commentato Callamard. Per i palestinesi della Cisgiordania occupata, rileva Amnesty, il 2022 è stato uno degli anni più mortali da quando, nel 2006, le Nazioni Unite hanno iniziato a registrare i numeri delle vittime: lo scorso anno sono stati 151 i palestinesi uccisi, tra i quali decine di minorenni, dalle forze israeliane. Queste hanno anche continuato a espellere i palestinesi dalle loro case. Il governo israeliano 'ha in programma una grande espansione degli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata', ma “invece di chiedere la fine del sistema israeliano di apartheid, molti Stati occidentali hanno scelto di attaccare i promotori di tale richiesta”.