Al via il Consiglio europeo, guerra in Ucraina e Patto di stabilità i temi sul tavolo

Le questioni economiche e ambientali sul tavolo

Oltre all'Ucraina, i leader discuteranno della "competitività a lungo termine dell'Ue e dell'ulteriore approfondimento del mercato unico". Per Michel, "è il momento di sfruttare appieno i nostri punti di forza e affrontare le nostre carenze". Le conclusioni del Consiglio in materia sono lunghe e riguardano, riassume Michel, "l'esame dei modi per potenziare la capacità di innovazione dell'Ue e rafforzare la nostra Unione dei mercati dei capitali", per "stimolare gli investimenti per rafforzare la nostra base tecnologica e realizzare le nostre transizioni verde e digitale". I leader avranno anche un "approfondito scambio di opinioni" sulla politica commerciale, alla luce del contesto geopolitico.

Per quanto riguarda l'energia, la priorità, scrive Michel, "continua ad essere quella di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a prezzi accessibili". I leader discuteranno i modi per "raggiungere questo obiettivo". Nella bozza delle conclusioni, si invitano la Commissione e gli Stati membri a prepararsi e a predisporre piani di emergenza in vista della "nuova stagione" di riempimento delle scorte di gas, che sarà senza gas russo, o quantomeno con molto meno gas russo rispetto all'anno scorso. Si esortano tutti gli "stakeholder", i portatori di interesse, a fare "pieno uso" della piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas "a prezzi sostenibili".