Bakhmut, strage di civili. Xi Jinping vedrà Putin, forse Zelensky. Esteso l'accordo sul grano

Kuleba: L'Ucraina nell'Unione europea è nell'interesse di tutti"

L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea e nella Nato non dovrebbe essere visto come una sorta di "beneficenza" o una "ricompensa", ma come qualcosa che è nel "miglior interesse pragmatico della comunità europea". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, durante un discorso nel Regno Unito.

"L'adesione dell'Ucraina all'Ue e alla Nato garantirà pace e stabilità a lungo termine. D'altra parte, aggiungere più ambiguità sarebbe incredibilmente sconsiderato. Soluzioni a metà, come tenere l'Ucraina in secondo piano o in sala d'attesa, porterebbero inevitabilmente a una nuova aggressione russa, il che non è nell'interesse dell'Europa", ha detto Kuleba. Secondo il capo della diplomazia di Kiev, i partner dell'Ucraina stanno diventando "sempre più consapevoli" di questo, cosa che, a suo parere, si riflette nel sostegno militare "impensabile poco più di un anno fa". "Molto è stato promesso, ma deve arrivare il prima possibile per dare all'Ucraina un vantaggio decisivo. Non dovrebbero esserci tabù sul fornire all'Ucraina ogni tipo di arma. Tutto, compresa l'aviazione da combattimento".