Cutro, la 74/a vittima è una bimba di 5-6 anni. Al via la manifestazione "per verità e giustizia"

Trenta pullman a Cutro per la manifestazione nazionale della "Rete 26 febbraio"

Sono una trentina gli autobus giunti sino ad ora a Steccato di Cutro provenienti da diverse regioni del centrosud per partecipare alla manifestazione nazionale "Fermare la strage subito" organizzata dalla "Rete 26 febbraio 2023" costituita dopo il naufragio. I manifestanti, si legge nel comunicato di convocazione, reclamano “verità e giustizia sulla strage di Cutro e su tutte le stragi di migranti”, si oppongono alle “passerelle del governo e di chi ha costruito il suo consenso criminalizzando i migranti e i salvataggi in mare, usando parole disumane e colpevolizzando le vittime”, vogliono “fermare la criminalizzazione delle ong e dei salvataggi in mare”, chiedono “canali di ingresso legali e sicuri” e “la fine di ogni politica discriminatoria verso i migranti”.