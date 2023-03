Francia, manifestanti occupato l'aeroporto Charles de Gaulle e la Gare de Lyon

Da Parigi a Marsiglia, licei occupati in tutto paese

Da Parigi a Marsiglia, passando per Tolosa e Rouen, anche i licei sono stati occupati per protestare contro la riforma delle pensioni. Nella capitale francese, riporta Le Figaro, è stato occupato anche il prestigioso e storico liceo Louis-le-Grand. Ma sono stati occupati istituti anche in periferia. A Marsiglia è stato invece occupato il liceo Thiers, a Montplellier gli studenti-manifestanti vietano l'accesso alle scuole superiori Agropolis e Joffre. Al liceo Saint-Sernin di Tolosa, gli studenti hanno organizzato un blocco con i loro genitori e alcuni insegnanti. Nell'ovest del Paese sono bloccati i licei Zola a Rennes e Jean Perrin a Nantes. Il prestigioso liceo Parc di Lione si è mobilitato per la prima volta e sono state erette barricate davanti al liceo Les Bruyeres a Rouen.