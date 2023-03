G20 in India, Meloni incontra Modi: "Riusciremo a rafforzare le relazioni"

Guerra in Ucraina, Modi: l'India pronta a contribuire a iniziative per la pace

Nel corso del bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il premier indiano Narendra Modi si è discusso della "crisi legata alla pandemia e poi al conflitto in Ucraina", crisi che hanno "colpito in particolare i Paesi in via di sviluppo" e "abbiamo espresso preoccupazione" per questa situazione per cui "sono necessari sforzi collettivi" e l'India ritiene che siano "prioritari dialogo e diplomazia" ed è "pronta a contribuire a qualsiasi iniziativa per un processo di pace",, ha detto Modi nella conferenza stampa congiunta con Meloni a Nuova Delhi.