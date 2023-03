Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 373

ISW: La situazione a Bakhmut

Le forze russe sembrano aver temporaneamente ridimensionato gli sforzi per accerchiare Bakhmut sia da sud-ovest che da nord-est e potrebbero invece concentrarsi sulla pressione esercitata sulle forze ucraine affinché si ritirino dalla città, concentrandosi sull'offensiva nord-orientale. Lo scrive il think tank americano Institute for the Study of War