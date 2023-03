Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 374

Incontro Biden - Scholz, avanti con le sanzioni a Mosca

Joe Biden e Olaf Scholz hanno espresso la volontà, durante i colloqui alla Casa Bianca, di continuare la politica di sanzioni contro la Russia per l'invasione in Ucraina "finché sarà necessario". È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal servizio stampa del leader statunitense dopo l'incontro. Secondo il documento, il presidente statunitense e il cancelliere tedesco "hanno discusso degli sforzi in corso per fornire all'Ucraina assistenza umanitaria, economica, politica e di sicurezza, nonché dell'importanza di mantenere la solidarietà internazionale con il popolo ucraino". 0.20