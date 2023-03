Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 377

Zelensky: "Difendiamo Bakhmut, lì grandi risultati"

La decisione presa oggi a Kiev all'unanimità dei vertici politici e militari dell'Ucraina di continuare a difendere Bakhmut e' stata al centro del discorso di ieri sera, il 376/mo giorno dall'inizio dell'invasione russa, del presidente Volodymyr Zelensky. Ai generali che guidano le operazioni, il presidente ha detto "di trovare le forze adeguate per aiutare i ragazzi a Bakhmut. Non c'è parte dell'Ucraina che si possa dire abbandonata". Bakhmut, ha detto ancora il leader, "ha dato e da uno dei più grandi risultati durante questa guerra, durante l'intera battaglia per il Donbass". Riferendosi al video sul soldato fucilato mentre inneggiava all'Ucraina, il presidente ha commentato che "l'occupante uccide per il fatto stesso che siamo ucraini, per una parola sull'Ucraina, ma difendiamo e difenderemo ogni parte del nostro stato, libereremo ogni città, ogni villaggio e faremo rispondere l'occupante di ogni delitto".