Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 380

Stati Uniti e alleati occidentali congelano beni russi per oltre 58 miliardi di dollari

La cosiddetta task force REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) ha annunciato di aver congelato oltre 58 miliardi di dollari di beni russi. lo riporta il sito Kyiv Independent. I membri della task force: Italia, Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Commissione Europea, hanno promesso di "raddoppiare" gli sforzi per ritenere la Russia responsabile della sua guerra contro l'Ucraina e di resistere agli sforzi russi per eludere le sanzioni. "La REPO continuerà a identificare, localizzare e congelare i beni dei russi sanzionati, con l'obiettivo di privare il Cremlino dei fondi necessari per combattere la sua guerra illegale".