Filorussi: "Truppe ucraine da Zaporizhzhia verso Bakhmut"

ISW: "Le forze russe hanno guadagnato terreno a Bakhmut"

I russi stanno liberando le zone orientali della città e sono avanzati su nuove posizioni nella zona nord-occidentale di Bakhmut, a 800 metri dall'impianto di lavorazione dei metalli AZOM. Lo scrive il Think tank americano 'The Institute for the study of War' le cui fonti russe hanno affermato che le forze del Gruppo Wagner sono entrate nel complesso industriale AZOM e che gli assalti frontali al complesso saranno probabilmente costosi per le forze del Gruppo Wagner. Il fatto che le forze russe stanno dando priorità a un assalto frontale ad un'area industriale tatticamente impegnativa, perché fortemente edificata, invece di optare per un più ampio accerchiamento di Bakhmut occidentale sarà probabilmente molto costoso per il Gruppo Wagner.