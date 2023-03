Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 386

Secondo diversi militari e milblogger russi le forze ucraine stanno tastando le difese russe nella regione di Zaporizhya, dalla zona di Orichiv verso Sud in direzione Tokmak. Questo dopo alcuni rapporti che le forze russe hanno spostato diverse unità da questo fronte verso la regione di Donetsk per evitare di ritrovarsi "con la coperta corta" (in stile Kharkiv) per via delle perdite subite negli ultimi mesi. Lo scrive @Osint su Twitter.