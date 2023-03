Dopo la Crimea Putin ha visitato anche Mariupol. Kramatorsk, il bilancio sale a 2 morti e 10 feriti

Dopo la Crimea Putin ha visitato anche Mariupol

Dopo la trasferta in Crimea nel 9° anniversario dell'annessione Putin ha fatto un "viaggio di lavoro" a Mariupol. Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti.

Putin ha "ispezionato una serie di luoghi della città e parlato con i residenti locali", spiega Mosca aggiungendo che il presidente russo "si è recato a Mariupol in elicottero, ha guidato un veicolo lungo le strade della città, fermandosi in diverse località". Proprio pochi giorni fa l'amministrazione militare russa aveva inaugurato una piattaforma per elicotteri sull'acciaieria Azovstal di Mariupol, per mesi roccaforte della difesa ucraina fino alla resa del maggio scorso.

Secondo quanto riferisce ancora il Cremlino, Putin ha anche tenuto un incontro nella città russa meridionale di Rostov sul Don con i vertici militari nel posto di comando "dell'operazionemilitare speciale" in corso in Ucraina.