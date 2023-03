Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 390

Putin: "La Nato sta cercando di penetrare nell'Asia-Pacifico"

Vladimir Putin risponde all'articolo di Xi Jinping con un analogo intervento sul Quotidiano del popolo. Il presidente russo accoglie quello cinese sottolineando come "Le nostre priorità includono il commercio e il partenariato economico" e porta ad esempio il gasdotto russo-cinese Power of Siberia che considera "affare del secolo". Passa poi a lodare le iniziative cinesi in chiave geoeconomica come la Via della Seta, fino a scrivere che "l'Iniziativa di Sicurezza Globale della Cina è in linea con gli approcci russi in questo settore". Molto più ampio lo spazio dedicato all'Ucraina, per rappresentare all' 'alleato' le richieste russe con le parole della nuova narrazione dei fatti: esiste “il dominio dell'occidente collettivo, ma è obsoleto”; la politica degli Stati Uniti nei confronti di Russia e Cina si fa sempre più feroce e aggressiva tanto che "La Russia è stata etichettata come 'minaccia immediata' e la Cina come 'concorrente strategico'; Mosca rispetta "il principio dell'indivisibilità della sicurezza, che viene gravemente violato dal blocco NATO"; il processo di pace deve "tenere conto delle attuali realtà geopolitiche" (le annessioni illegali di porzioni di Ucraina sono un dato di fatto e non devono essere messe in discussione) e, in sostanza la crisi ucraina è "provocata e diligentemente alimentata dall'Occidente" tanto che: "È evidente che la NATO si sta impegnando per un raggio d'azione globale e sta cercando di penetrare nell'Asia-Pacifico"