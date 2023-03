Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 393

La Germania non ha ancora identificato i sospettati delle esplosioni del Nord Stream

"Le nostre indagini sono ancora rivolte a persone sconosciute", ha dichiarato il procuratore generale tedesco Peter Frank. Ha aggiunto, tuttavia, che la valutazione delle tracce e degli oggetti trovati sulla nave è ancora in corso. L'identità degli autori e le loro motivazioni sono oggetto di un'indagine in corso. "Al momento non è possibile fare dichiarazioni conclusive in merito, soprattutto sulla questione del coinvolgimento dello Stato", ha riassunto Frank.