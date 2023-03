A Bakhmut continuano i combattimenti urbani. I russi attaccano 4 comunità nella regione di Sumy

Msf: distruzione massiccia delle strutture sanitarie, gravi ostacoli all'assistenza

Medici Senza Frontiere (Msf) denuncia "la distruzione massiccia e diffusa delle strutture sanitarie in Ucraina e la grave difficoltà di accesso all'assistenza medica per la popolazione sotto l'occupazione militare russa". L'organizzazione esorta "tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario e l'obbligo di proteggere la popolazione civile, le infrastrutture e di garantire l'accesso ai farmaci salvavita e alle forniture mediche per le persone che ne hanno bisogno", come si legge in un comunicato.