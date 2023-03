Biden: "La Cina finora non ha fornito armi alla Russia. Questo non vuol dire che non lo faranno"

Biden assicura: finora dalla Cina nessuna arma fornita alla Russia

La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia, nonostante i timori espressi dai Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina: lo ha detto a Ottawa, dove si trovava in visita ufficiale, il presidente Usa Joe Biden. “Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l'hanno ancora fatto” ha osservato il capo della Casa Bianca. "Non prendo la Cina alla leggera. Non prendo la Russia alla leggera", ha aggiunto, sottolineando però che le informazioni sul loro avvicinamento sono probabilmente state "esagerate".