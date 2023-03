Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 396

Armi nucleari a Minsk. Pentagono: per noi non cambia niente

L'amministrazione degli Stati Uniti non dispone di informazioni di intelligence che indichino l'intenzione della Russia di utilizzare armi nucleari e non vede alcun motivo per adeguare il dispiegamento delle proprie forze nucleari. Lo ha dichiarato l'ufficio stampa del Pentagono commentando la decisione di Mosca di schierare le sue armi nucleari tattiche in Bielorussia su richiesta di Minsk.