Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 397

Completato l'addestramento dei carristi ucraini sui Challenger 2 britannici

Gli equipaggi ucraini hanno completato l'addestramento nel Regno Unito sui carri armati che dovrebbero essere utilizzati in una controffensiva contro la Russia. I militari ucraini si sono recati in Gran Bretagna poco dopo che Rishi Sunak aveva annunciato a gennaio che il Regno Unito avrebbe inviato 14 carri armati Challenger 2 a Minsk. Gli equipaggi ucraini e i carri armati dovrebbero essere in posizione in tempo per una eventuale controffensiva di primavera.