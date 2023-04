Bombe russe su Avdiivka: morto neonato di 5 mesi e la nonna

Esperti Isw: "Improbabile che Putin dispieghi in Ucraina le truppe appena arruolate"

Secondo gli analisti dell'Institute for the Study of War (Isw) i nuovi coscritti non aumenteranno la potenza di combattimento della Russia nel breve periodo, poiché le reclute dovranno sottoporsi a mesi di addestramento prima di essere schierate. L'Isw ritiene inoltre "improbabile che Putin dispieghi in Ucraina le truppe appena arruolate, preoccupato per la stabilità del suo regime".

Il presidente della Commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov - prosegue l'Isw - ha dichiarato che i coscritti di primavera non saranno schierati nei territori occupati dai russi in Ucraina. Kartapolov ha inoltre aggiunto che non saranno arruolati uomini dai territori occupati. Queste affermazioni sono ritenute verosimili dal think-tank statunitense dato che non ha osservato un uso significativo di militari coscritti in prima linea dai primi mesi di guerra, e soprattutto dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva che aveva a bordo alcune reclute.

L'uso di nuove reclute da parte di Putin durante il periodo inverno-primavera 2022 ha scatenato tensioni sociali in Russia, ed è improbabile che il presidente russo metta a rischio la stabilità del suo regime schierando al fronte militari appena arruolati.