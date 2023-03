Allarme dell'Aiea: "Pericolo a Zaporizhzia". Mosca contro Berlino: "Coinvolta nella guerra"

Grossi, Aiea: "Situazione molto pericolosa" nella centrale nucleare di Zaporizhzhia

Il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, ha descritto la situazione nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dai russi, come "molto pericolosa" e molto instabile.

L'impianto nucleare ha perso la sua alimentazione esterna sei volte dall'invasione russa dell'Ucraina più di un anno fa, costringendo i generatori diesel di emergenza a entrare in funzione per raffreddare i reattori. Grossi, che dirige l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha affermato che il livello dell'acqua in un vicino bacino idrico controllato dalle forze russe è un altro potenziale pericolo. L'acqua fornita dal serbatoio viene utilizzata per raffreddare i reattori. "Se il livello del serbatoio scende oltre un certo livello, allora non ci sarà acqua sufficiente per raffreddare i reattori e abbiamo visto soprattutto a gennaio che i livelli dell'acqua stavano scendendo in modo significativo", ha detto il capo dell'Aiea alla Reuters. Grossi ha poi denunciato una crescente attività militare nella regione, senza fornire dettagli. Il numero uno dell'Agenzia Onu - che lunedì ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla centrale idroelettrica di Dnipro, a nord-est della centrale di Zaporizhzhia - ha detto che il suo tentativo di mediare un accordo per proteggere l'impianto è ancora vivo e che sta cercando di arrivare a una soluzione.