Il presidente Mattarella a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio

Folla attende il Presidente della Repubblica

C'è attesa a Crotone per l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città per una visita ai superstiti del naufragio di migranti a Steccato di Cutro di domenica scorsa. Mattarella andrà prima in ospedale, dove sono ricoverati i feriti, e successivamente al Palazzetto dello Sport dove è aperta la camera ardente con le salme delle vittime. Numerose scolaresche e cittadini sono giunti per salutare il Capo dello Stato.