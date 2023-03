Israele in rivolta contro la riforma della Giustizia. Il presidente Herzog: va fermata

Sarebbero 600mila i manifestanti scesi in piazza per protestare

Sarebbero oltre 600mila le persone scese in piazza in Israele per protestare contro la riforma giudiziaria. Lo riporta Channel 12. I manifestanti a Gerusalemme stanno marciando dalla casa di Netanyahu in Gaza Street verso la Knesset e l'ufficio del premier, che in serata ha deciso di sollevare dal suo incarico il ministro della Difesa, Yoav Gallant.