La battaglia di Bakhmut. Mosca preme, Kiev evacua i bambini. Zelensky ordina la difesa a oltranza

8 Marzo, gli auguri di Putin alle soldatesse

Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha inviato i suoi auguri alle donne in occasione dell'8 marzo, che in Russia è giorno festivo. “E' una giornata sempre piena di calore e significato speciali", ha detto Putin in un videomessaggio, ”perchè il rispetto della donna e della maternità sono per un noi un valore assoluto, tramandato di generazione in generazione". Il presidente russo si è rivolto in particolare alle "donne militari, che hanno scelto per se stesse la missione piu' alta: la difesa della patria". "Il vostro coraggio e la vostra determinazione stupiscono anche i combattenti più esperti", ha sottolineato Putin, "nei momenti difficili, la sensibilità e la reattività del cuore femminile si trasformano sempre in una forza potente che indica la linea di condotta più corretta, giusta e necessaria. E' così che sta accadendo ora".