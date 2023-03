Migranti: continuano gli sbarchi a Lampedusa, in corso trasferimenti verso Reggio Calabria

Sindaco di Crotone: "Cutro tragedia enorme ha scosso le coscienze"

"Una tragedia enorme. Una tragedia che, io credo, abbia cambiato un po' le cose per il modo in cui è avvenuta, per il fatto che tanti bambini e tante donne hanno perso la vita". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a un mese dalla strage dei migranti a Cutro.

"Questo è stato il viaggio dei ricongiungimenti familiari, di gente che ha pagato 9mila euro per raggiungere un posto dove i familiari vivono già da anni - continua - Gente che era in paesi come l'Afghanistan, dove da anni non riusciva ad ottenere il permesso a raggiungere i parenti. Io credo che questo tragico naufragio abbia scosso non poco le coscienze".