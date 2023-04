Il Papa: le prove della vita purificano il cuore. Domani il rientro a Santa Marta

Papa: “Quando un impero si sente debole fa la guerra”

"Dobbiamo lottare per la pace perché la guerra è un dramma, ci distrugge": lo ha detto il Papa in una intervista alla tv argentina C5N precedentemente registrata e messa in onda oggi. Il Papa ha aggiunto: "Quando un impero si sente debole ha bisogno di fare la guerra, o entra nel commercio delle armi per testare nuove armi. In un anno che non si fabbricano armi, finisce la fame nel mondo, perché quei soldi vengono reinvestiti in un altro modo".