Pax Cinese: primo sì di Putin, gelo di Washington

Ue: i 27 decidono su altri 2 miliardi in munizioni a Kiev

Un milione di munizioni a Kiev in un anno. È l'accordo raggiunto oggi dai ministri degli Esteri e della Difesa per far fronte alla richiesta dell'Ucraina. Via libera, dunque, al piano elaborato dall'Alto rappresentante Ue su una prima proposta dell'Estonia di utilizzare il Fondo Europeo per la Pace non solo per il rimborso delle armi inviate a Kiev, come avvenuto finora, ma anche per gli acquisti congiunti di munizioni. Il piano si basa su tre pilastri: l'utilizzo di un miliardo per il rimborso delle munizioni inviate subito dalle scorte nazionali, di un altro miliardo per gli appalti congiunti tra gli Stati e il terzo contempla la possibilità di sviluppare la produzione industriale.

