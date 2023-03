Pnrr, presentata la relazione della Corte dei Conti. Fontana: "Occasione per superare divari"

Pnrr: Corte dei Conti: "Nel semestre in corso altri 27 obiettivi europei da conseguire"

Nel semestre in corso l'avanzamento del Pnrr "impone ulteriori 27 obiettivi europei". E' quanto si legge nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Corte dei Conti.

Sulla base della relazione della Corte dei Conti, i "possibili ostacoli alla relativa tempestiva realizzazione sono stati identificati nelle tempistiche di adozione dei provvedimenti normativi e regolamentari, nella chiusura di eventuali procedure di gara e di aggiudicazione dei contratti, nel rischio di partecipazione ai bandi di un numero di soggetti inferiore al livello atteso, nella rendicontazione dei progetti e in criticità settoriali, in particolare nei progetti in materia di idrogeno".

Nel primo semestre 2023 "il quadro degli obiettivi da conseguire comprende anche ulteriori 54 scadenze nazionali, di cui 12 derivanti da scelte di riprogrammazione operate dalle Amministrazioni responsabili".

"Le modalità di reclutamento del personale dedicato al Pnrr con formule non stabili - si evidenzia - hanno fatto emergere non poche difficoltà, per le amministrazioni, nel garantire la continuità operativa delle strutture che, al contrario, necessiterebbero di un quadro di risorse certo per tutto l'orizzonte temporale del Piano".