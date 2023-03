Riforma delle pensioni, ancora una giornata ad alta tensione in Francia: schierati 13mila agenti

Nuova giornata di sciopero, schierati 13mila poliziotti

Un "dispositivo di sicurezza senza precedenti" è schierato in Francia per la decima giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. Come ha annunciato ieri sera il ministro dell'Interno Gerald Darmanin, sono stati mobilitati "13.000 poliziotti e gendarmi, di cui 5.500 a Parigi". Il ministro ha invitato "solennemente tutti alla calma" e ha accennato alla possibile presenza nella capitale di "più di 1.000 elementi radicali, alcuni venuti dall'estero. Queste persone "dell'estrema sinistra e dell'estrema sinistra" potrebbero, secondo Darrmanin, anche "svolgere azioni a Lione, Rennes, Nantes, Dijon e Bordeaux", città dove le manifestazioni di giovedì scorso sono state punteggiate da numerose violenze. Per giustificare questo dispositivo eccezionale, il responsabile dell'interno ha parlato di "rischi molto significativi per l'ordine pubblico" e di individui che "vengono per irrompere, uccidere agenti di polizia e gendarmi per destabilizzare le istituzioni e mettere la Francia a fuoco e sangue". Durante la precedente giornata di mobilitazione intersindacale, giovedì scorso, erano stati mobilitati 12.000 poliziotti e gendarmi, di cui 5.000 a Parigi.