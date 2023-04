Trump comparirà in tribunale martedì: "Caccia alle streghe contro di me". Oltre 30 i capi d'accusa

La mail di Trump agli elettori

La campagna dell'ex presidente Usa, Donald Trump, ha inviato una email ai sostenitori per sollecitare donazioni, a poche ore dall'incriminazione del tycoon per il pagamento in nero a una pornostar. "Lo Stato oscuro - scrive Trump nella email - userà qualsiasi cosa abbia a disposizone per chiudere il movimento che tu hai messo al primo posto". La email è aperta dal titolo del New York Times sull'incriminazione di Trump.

"Noi - si legge - stiamo vivendo il capitolo più buio della storia americana. Da quando ho cominciato a correre per la carica di presidente da completo outsider politico, la corrotta classe al potere ha cercato di chiudere il movimento America First". "Con il tuo supporto noi scriveremo il prossimo grande capitolo della storia americana, e il 2024 sarà ricordato per sempre come quello in cui noi abbiamo salvato la nostra Repubblica. Noi renderemo di nuovo grande l'America".