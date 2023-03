Mattatoio Bakhmut, si muore per un fazzoletto di terra. L'UE: 2 miliardi di euro in munizioni a Kiev

Borrell: 2 miliardi in munizioni a Kiev dal Fondo europeo per la pace

Per aumentare la fornitura di armi e munizioni a Kiev, l'Alto rappresentante europeo per la Politica estera e di difesa, Josep Borrell, ha presentato ai Ventisette un piano da due miliardi di euro.

Con i ritmi della produzione attuale servirebbero sei anni per fornire l'Ucraina delle munizioni necessarie, in particolare quelle da 155 mm per gli obici (ogni giorno ne vengono consumate decine di migliaia). Il piano europeo prevede un miliardo di euro per l'immediato, per rimborsare gli Stati che potranno consegnare subito le munizioni all'Ucraina. Il secondo miliardo sarebbe invece per aumentare la produzione a medio termine, coinvolgendo le 15 aziende europee che ne hanno la capacità. Il piano prevede un terzo punto per il lungo termine, per dotarsi di una forte industria europea per la difesa e ricostituire le scorte degli eserciti nazionali che vanno esaurendosi. "Perchè senza un'industria della difesa è difficile parlare davvero di autonomia strategica", ha spiegato Borrell. I due miliardi verrebbero stanziati dall'Epf, il Fondo europeo per la pace che finora ha già devoluto 3,6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. “Si tratta di economia di guerra”, spiegano i commentatori.