Russia e Cina, partnership globale. Xi: "Riaprire i negoziati". Washington: la Cina non è imparziale

Casa Bianca: “Putin è a corto di risorse, no a un cessate il fuoco ora”

Vladimir Putin ha "problemi di scarsità" di risorse per condurre la guerra in Ucraina, "ecco perché non vogliamo ora un cessate il fuoco", perché gli darebbe la possibilità di riorganizzarsi e poi lanciare nuovi attacchi.

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, sottolineando che dall'incontro di Mosca "Putin sperava in un sostegno aggiuntivo dalla Cina". Quanto alla fornitura di "armi letali" da Pechino a Mosca, Kirby ha ribadito che al momento "non ci sono prove" che questo stia avvenendo. Piuttosto "alcune aziende cinesi" forniscono alla Russia materiali di "uso duale", che possono essere eventualmente convertiti in sistemi offensivi.