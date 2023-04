Continuano sbarchi e salvataggi, estradato in Italia ultimo presunto scafista della strage di Cutro

Alle 13.00 nell'hotspot di Lampedusa ancora 2.216 ospiti. In corso trasferimenti

Dopo il trasferimento di 90migranti, con il pattugliatore della Guardia di finanza che è giunto a Pozzallo, in provincia di Ragusa, e dei 159 con il traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle, sono decollati da Lampedusa aerei militari con a bordo 90 persone, con destinazione Sigonella e Trapani Birg, altre 90 persone sono in volo per Cagliari.

Alle 13 nell'hotspot di Lampedusa c'erano 2.216 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento si sta cercando di fare in fretta, temendo nuovi e massicci approdi, per alleggerire l'hotspot dell'isola.

Per stasera, con il traghetto di linea Novelli che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle, è stato disposto lo spostamento di 410 persone e poi altre 300 con nave Peluso della Guardia costiera che sbarcheranno domani a Messina.

I 410 che domani è previsto arrivino a Porto Empedocle, saranno poi trasferiti: 235 in Lombardia, 85 in Veneto, 40 al Cas di Agrigento. I minorenni non accompagnati saranno ospitati tra Agrigento e Palermo.