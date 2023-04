Ok della Camera che ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Def. Ora al Senato

Giustizia: Pd non partecipa all'elezione dei Csm speciali

I deputati del Pd non parteciperanno nell'Aula della Camera alla votazione per schede per eleggere i membri laici dei Consigli di presidenza della Giustizia Amministrativa, della Giustizia tributaria e della Corte dei conti. Lo annuncia all'Assemblea di Montecitorio la capogruppo Chiara Braga denunciando una "totale violazione parità di genere: solo due donne su sei componenti da eleggere". "E' una cosa per noi del Pd inaccettabile, e dispiace che non sia lo stesso per altre forze dell'opposizione. Per questo non partecipiamo alla votazione e ci auguriamo che questa scelta sia condivisa dal resto della opposizione", sostiene.