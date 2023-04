Attentato a Tel Aviv: ucciso Alessandro Parini, giovane avvocato romano. Feriti altri due italiani

Farnesina: “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato”

"Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv", scrive la Farnesina. L'attentato di Tel Aviv è avvenuto sullo sfondo di crescenti tensioni dopo gli attacchi aerei israeliani su obiettivi militanti palestinesi sia in Libano che a Gaza e dopo l'attacco palestinese a colpi d'arma fuoco di oggi nella Valle del Giordano, in Cisgiordania, in cui sono state uccise due sorelle di cittadinanza britannica, ed una terza persona è grave, secondo quanto hanno detto l'esercito israeliano e i servizi d'emergenza. La polizia ha aggiunto che "il terrorista è fuggito ed attualmente ricercato". In un primo tempo si è pensato ad un incidente stradale ma poi sono stati trovati i fori dei proiettili nella carrozzeria dell'auto.