Crolla un condominio di quattro piani a Marsiglia, un incendio rende difficile i soccorsi

Incendio ostacola soccorritori

Il crollo ha interessato un condominio di quattro piani nel centro di Marsiglia, ma un incendio impedisce ai soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime. Lo ha detto il sindaco della seconda citta' di Francia . "Ieri sera alle 12:40, un edificio in 17 rue de Tivoli e' crollato, provocando la caduta di parte degli edifici in 15 e 19 rue de Tivoli", ha detto Benoit Payan ai giornalisti sul posto. "Attualmente c'e' un incendio tra le macerie del 17, questo incendio ci impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che sarebbero sotto le macerie", ha aggiunto. I vigili del fuoco operanti nella zona non sono ancora riusciti a stabilire un censimento delle persone che avrebbero potuto essere presenti. "Abbiamo un centinaio di uomini a terra, la priorità è ovviamente spegnere l'incendio e sgombrare le macerie per trovare persone che potrebbero rimanere intrappolate", ha detto il vice ammiraglio dei vigili del fuoco Lionel Matthew. Gli edifici adiacenti sono stati evacuati per misura di sicurezza. "Undici persone sono state evacuate: due persone sono in relativa emergenza, nove persone sono illese, tra cui due bambini", ha detto il sindaco di Marsiglia.