Friuli Venezia Giulia, Fedriga vince con il 64,26%. Moretuzzo del centrosinistra sotto il 30%

Moretuzzo, risultato netto, ho fatto complimenti a Fedriga

"Il risultato è netto. Sapevamo che era una partita complicata, ce l'abbiamo messa tutta. Ho chiamato Fedriga, gli ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per il percorso". Così Massimo Moretuzzo il candidato del centro sinistra e del Movimento 5 Stelle commenta quello che va profilandosi a mano a mano come una vittoria netta del presidente uscente Massimiliano Fedriga.

Abbiamo avuto "la percezione di un crescendo, ma evidentemente non è stato sufficiente, non siamo stati abbastanza bravi per convincere la maggioranza degli elettori e delle elettrici. Siamo convinti anche che i temi che abbiamo posto durante la campagna elettorale rimangano lì: la questione della sanità da gestire in modo diverso, la transizione ecologica ed energetica, un Friuli al centro dell'Europa. Faremo la nostra parte sui banchi dell'opposizione, senza toni gridati, come in campagna elettorale, ma in modo fermo e netto, perché crediamo sia indispensabile davvero fare grandi passi in avanti in Friuli Venezia Giulia". E sulla colazione spiega di essere "orgoglioso: abbiamo fatto un lavoro importante, partito dalla condivisone di tanti temi e linguaggi nei cinque anni della passata legislatura. Di positivo ritengo sia iniziato un percorso che proseguirà nei prossimi mesi".