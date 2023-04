Guerra in Ucraina, altri 325 milioni dagli Usa. Lampo nelle notte su Kiev, giallo sulle cause

Sudcorea: aiuti militari all'Ucraina dipenderanno dalla Russia

La Corea del Sud non fornisce armi all'Ucraina per motivi di stabilità nelle relazioni con la Russia e l'eventuale assistenza militare a Kiev dipenderà dal comportamento di Mosca, ha riferito oggi l'agenzia di stampa Yonhap, citando un funzionario dell'ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol. "Non esiste alcuna legge nella legislazione sudcoreana che proibisca la consegna di armi a un altro paese belligerante. Non esiste inoltre alcuna clausola nei regolamenti del ministero degli Esteri che non consenta di fornire assistenza militare a un paese terzo in difficoltà. Noi non lo facciamo perché, mentre la Corea del Sud sostiene attivamente la comunità internazionale per proteggere la libertà dei cittadini ucraini, dobbiamo gestire le relazioni con la Russia in modo stabile", ha detto il funzionario ai media.