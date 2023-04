Esplosioni nella notte a Melitopol. Oggi a Pechino l'incontro tra Xi, Macron e von der Leyen

Macron e von der Leyen a Pechino, oggi l'incontro con Xi

Il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen cercheranno di far sentire la voce dell'Europa sul conflitto in Ucraina a Pechino durante un incontro con Xi Jinping, stretto alleato di Vladimir Putin, previsto per la giornata di oggi. I due leader saranno ricevuti nel tardo pomeriggio dal presidente cinese al Palazzo del Popolo di Pechino, il cuore del potere cinese.

Nelle ultime settimane sono aumentate le pressioni internazionali sulla Cina affinché venga coinvolta nel processo di pace in Ucraina. Sebbene Pechino si dichiari ufficialmente neutrale, Xi Jinping non ha mai condannato l'invasione russa e non ha mai parlato al telefono con il suo omologo ucraino Volodomyr Zelensky. Si è invece recentemente recato a Mosca per riaffermare la sua alleanza con il presidente russo.