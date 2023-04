Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 408

Ft: Usa, Germania e Ungheria contro un'adesione rapida di Kiev alla Nato

Gli Stati Uniti, insieme alla Germania e all'Ungheria, si oppongono alle intenzioni di altri Stati membri della Nato di offrire all'Ucraina una 'road map' per l'adesione all'Alleanza già al vertice di Vilnius l'11-12 luglio prossimo. Lo scrive il Financial Times che riferisce di un dibattito acceso tra i ministri degli esteri della Nato a Bruxelles nei giorni scorsi su ciò che dovrebbe essere offerto all'Ucraina. Anche se tutti i membri dell'Alleanza concordano sul fatto che l'adesione alla Nato non può essere seriamente discussa mentre la guerra è in corso, c'è un numero crescente di Paesi, come Polonia e Baltici, che sostengono l'idea di offrire all'Ucraina una "tabella di marcia" per l'adesione, che "rafforzerebbe" le relazioni tra l'Alleanza e Kiev. Tuttavia, secondo le fonti del Financial Times, gli Stati Uniti, così come la Germania e l'Ungheria si oppongono a questa proposta. "Abbiamo diverse settimane di difficili negoziati davanti a noi per colmare queste lacune e creare un risultato politico", ha detto uno di loro. "La strada (per il vertice della Nato a Vilnius) è ancora molto rocciosa".