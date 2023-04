Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 409

Mosca: Kiev pianifica azioni per screditare Russia

Mosca afferma che Kiev sta pianificando una provocazione nella regione ucraina di Sumy imitando l'uso di munizione di artiglieria con "sostanze tossiche" da parte delle forze armate russe e che i servizi speciali ucraini sono stati incaricati di pubblicare false intercettazioni radiofoniche di presunte discussioni dell'esercito russo su preparativi per l'uso di "armi chimiche".

Le forze di Kiev "per attuare i loro piani - afferma il coordinamento interdipartimentale russo per la risposta umanitaria in Ucraina - nelle ultime due settimane hanno preparato un presunto sito di prima linea di difesa delle forze armate ucraine sulla linea di combattimento con le truppe russe nell'insediamento di Akhtyrka. Dagli obitori porteranno corpi di militari ucraini la cui morte sarebbe avvenuta a seguito dell'uso d'artiglieria russa equipaggiata con sostanze velenose. Ciò' consentirà agli esperti invitati dai paesi occidentali di documentare il presunto uso di armi chimiche da parte delle forze armate russe".