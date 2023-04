Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 412

Zelensky incontra Richard Branson, ambasciatore di United24

L'imprenditore britannico Richard Branson, fondatore della società Virgin Group e della fondazione no-profit Virgin Unite, è entrato a far parte del team di ambasciatori della piattaforma di raccolta fondi United24 a favore dell'Ucraina. Lo ha annunciato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro a Kiev con l'uomo d'affari. Zelensky ha sottolineato che una delle priorità è la ricostruzione dell'Ucraina, delle sue infrastrutture. In particolare di quella educativa, che secondo il presidente ucraino ha bisogno di digitalizzazione, attrezzature adeguate e rifugi antiaerei. Zelensky ha poi definito lo sminamento una delle principali sfide per il paese e per questo l'Ucraina ha bisogno di un'assistenza adeguata, in particolare di quella tecnologica.