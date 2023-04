Prigozhin: Mosca fermi la guerra, trincerarsi nei territori occupati. Colloquio Zelensky-Macron

Mosca: con la leva primaverile arruolati 50mila coscritti

La campagna di coscrizione primaverile in Russia, iniziata il 1 aprile, "sta procedendo come previsto e si concluderà il 15 luglio 2023". Lo ha assicurato Andrei Biryukov, portavoce della direzione principale dell'organizzazione e della mobilitazione presso lo Stato maggiore russo. A oggi, ha riferito, sono state inviate 52mila cartoline-precetto e più di 50 mila cittadini si sono già presentati, come obbliga la legge, ai locali commissariati militari per l'arruolamento. Biryukov ha poi assicurato che non verranno inviate cartoline "in massa", come molti temono in Russia dopo il varo delle nuove regole per la coscrizione in formato elettronico.