Bombe russe su chiese nel giorno della Pasqua ortodossa. "Partita coscrizione filorussi nel Donetsk"

G7: ministri Esteri in Giappone, focus su Ucraina, Sudan e Cina

I ministri degli Esteri del G7 hanno cominciato nella città giapponese di Karuizawa la loro 'tre giorni' di lavori: in agenda il conflitto in Ucraina, gli scontri in Sudan, ma anche i rapporti con la Cina con la crisi a Taiwan e il pericolo nucleare nordcoreano. Le delegazioni, tra cui quella del capo della Farnesina, Antonio Tajani, sono arrivate nella piccola cittadina di montagna, a bordo del treno ad alta velocità giapponese "Shinkansen" e si sono date appuntamento per una cena a porte chiuse: una cena dedicata alle sfide poste dalla Cina, prima di iniziare le sessioni di discussione tra lunedì e martedì.

Dall'incontro dovrebbe emergere un comunicato congiunto, che contenga una nuova condanna della Russia per la sua aggressione contro l'Ucraina, ed esprima la preoccupazione condivisa per le attività militari della Cina nell'Indo-Pacifico. Il documento, ancora in fase di negoziazione, esorterà anche la Corea del Nord a porre fine ai suoi continui test con i missili balistici e al suo programma di armi atomiche, e chiederà la denuclearizzazione globale, hanno anticipato fonti diplomatiche giapponesi. Resta da vedere quale linguaggio specifico verrà utilizzato per la Cina, tanto per quello che riguarda il conflitto ucraino che Taiwan. Mentre le posizioni di Giappone e Stati Uniti sono infatti molto vicine su questo punto, l'unità europea è stata messa in discussione dal presidente francese Emmanuel Macron che, di ritorno da Pechino, ha invitato l'Ue a seguire il proprio "ritmo", invece di seguire l'agenda degli Stati Uniti, aggiungendo che l'Europa non deve lasciarsi trascinare da "crisi che non sono (le sue)". In questo contesto, l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, ha voluto sottolineare oggi la posizione comune dell'Ue nei confronti di Pechino, considerato "un partner" e allo stesso tempo "un rivale sistemico". "La posizione dell'Ue nei confronti della Cina non è cambiata, e può essere definita solo a livello europeo", ha sottolineato Borrell, che non può partecipare alla riunione del G7 Esteri come previsto perché risultato positivo al Covid-19.