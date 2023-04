Mosca convoca ambasciatori Usa, Gb e Canada. Ministero Esteri: "Per interferenza in affari interni"

Cremlino: Putin è stato ieri in Lugansk e Kherson. Peskov: il presidente sta visitando le nuove regioni

Il Presidente russo Vladimir Putin ha visitato le regioni di Kherson e Lugansk ieri, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. "La visita ha avuto luogo ieri", ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano di commentare le ipotesi secondo cui la visita del presidente sarebbe avvenuta diversi giorni prima della messa in onda del filmato in tv. "È vero che il presidente ha detto che stavamo celebrando la Pasqua quando ha presentato un'icona come regalo. Ma la Pasqua dura 40 giorni. Soprattutto perché questa è la settimana di Pasqua. Alcune persone si sono erroneamente attaccate a questa frase e hanno iniziato a fare ipotesi su ciò che non è accaduto", ha dichiarato Peskov. Il portavoce ha anche chiarito che il ministro della Difesa Sergey Shoigu e il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov non hanno accompagnato il presidente per motivi di sicurezza: Shoigu ha partecipato in collegamento video alla conferenza nella regione di Kherson, Gerasimov sempre in video a quella in Lugansk. "Il presidente sta visitando le nuove regioni con maggiore frequenza. Sta ispezionando il personale militare e riceve informazioni aggiornate sui progressi dell'operazione militare speciale sul campo. Questo è importante per il comandante supremo in capo. È così che svolge il suo lavoro", ha dichiarato Peskov.