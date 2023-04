Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 424

Trump: se eletto la guerra in Ucraina finisce subito

Trump ha dichiarato che se diventerà nuovamente presidente degli Stati Uniti, la guerra in Ucraina sarà finita prima ancora di entrare alla Casa Bianca. L'ex presidente degli Stati Uniti ha detto questo durante un discorso in Florida. Trump ha anche affermato di considerarsi l'unico candidato alla presidenza in grado di evitare una terza guerra mondiale. Inoltre, Trump ha promesso che renderà gli Stati Uniti "completamente indipendenti dalla Cina".