Mosca accusa Kiev di sabotare il nuovo accordo sulle esportazioni di grano per aver tentato di attaccare le sue navi nel Mar Nero

Mosca accusa Kiev di sabotare il nuovo accordo sulle esportazioni di grano per aver tentato di attaccare le sue navi nel Mar Nero

"Le azioni terroristiche del regime di Kiev mettono a rischio la prossima estensione dell'accordo sul grano oltre il 18 maggio di quest'anno", ha dichiarato in un comunicato sul suo canale Telegram il Ministero della Difesa secondo cui un'analisi del percorso seguito dai droni navali ucraini lanciati il 23 marzo e il 24 aprile ha mostrato che essi hanno avuto origine nella zona d'acqua del porto di Odessa, in Crimea, designata per l'attuazione dell'iniziativa del Mar Nero. L'Ucraina non rivendica quasi mai pubblicamente la responsabilità di attacchi all'interno della Russia e sul territorio controllato dalla Russia in Ucraina.